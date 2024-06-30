Сборная Германии обыграла Данию и вышла в четвертьфинал Евро-2024

Сборная Германии обыграла национальную команду Дании в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 со счетом 2:0. Встреча прошла на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде.

Голы забили Кай Хаверц и Джамал Мусиала.

На 33-й минуте главный арбитр встречи Майкл Оливер увел команды в подтрибунное помещение из-за начавшегося града в Дортмунде, сопровождавшимся вспышками молний над стадионом. Спустя 25 минут игра была возобновлена.

Команда Юлиана Нагельсмана вышла в четвертьфинал Евро-2024, где встретится с победителем пары Испания — Грузия.

Ранее первую путевку в четвертьфинал турнира заполучила сборная Швейцарии, одержавшая победу над Италией (2:0).