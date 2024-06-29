Сухина поддержал решение об остановке матча Германия — Дания: «Судья поступил правильно»

Бывший судья ФИФА Станислав Сухина в комментарии для «СЭ» отреагировал на остановку матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания из-за грозы с молнией.

«Сегодня судья поступил правильно. В моей истории подобных эпизодов не было», — сказал сухина «СЭ».

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Позже матч был возобновлен.