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Сегодня, 23:27

Сухина поддержал решение об остановке матча Германия — Дания: «Судья поступил правильно»

Сергей Жуков
корреспондент
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Бывший судья ФИФА Станислав Сухина в комментарии для «СЭ» отреагировал на остановку матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания из-за грозы с молнией.

«Сегодня судья поступил правильно. В моей истории подобных эпизодов не было», — сказал сухина «СЭ».

Германия&nbsp;&mdash; Дания. Матч Евро-2024 Германия — Дания остановлен из-за грозы с молнией

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Позже матч был возобновлен.

Евро-2024
Сборная Германии по футболу
Сборная Дании по футболу
Станислав Сухина
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