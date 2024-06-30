Экс-арбитр ФИФА Николаев поддержал решение об остановке матча Германия — Дания

Бывший арбитр ФИФА Алексей Николаев в комментарии для «СЭ» отреагировал на остановку матча 1/8 финала Евро-2024 Германия — Дания из-за грозы с молнией.

«Я думаю, что арбитр поступил правильно. Необходимо было принять все меры безопасности. Мы видели на фото, какие там сверкали молнии. Бывали случаи, когда молния попадала в футболистов. Это надо учитывать. Поэтому считаю, арбитр правильно поступил. Похожих моментов в моей карьере не случалось. Единственное, из-за сильной жары приходилось устраивать не один водопой, а два. Это рекомендация, которая есть везде», — сказал Николаев «СЭ».

Главный арбитр матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 между сборными Германии и Дании Майкл Оливер на 33-й минуте первого тайма увел команды в подтрибунное помещение из-за начала грозы, града и вспышек молний над стадионом «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Позже матч был возобновлен.