Германия и Дания сыграют в матче 1/8 финала чемпионата Европы в субботу, 29 июня. Игра пройдет на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде (Германия). Начало — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. За ключевыми событиями противостояния Германия — Дания можно следить в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире видеотрансляцию бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть матч можно на онлайн-сервисах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Немецкая сборная вышла в плей-офф с первой строчки группы А, набрав семь очков. Датчане в групповом этапе финишировали на втором месте квартета С с тремя баллами.

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