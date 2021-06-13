Геркус: «Голландия на голову сильнее Украины»

Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итог матча Голландия — Украина (3:2).

«Рано де Бур решил замены на удержание счета делать, пришлось понервничать. Но Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс. И да, я за Голландию», — написал Геркус в Twitter.

Рано де Бур решил замены на удержание счета делать, пришлось понервничать. Но Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс.



И да, я за Голландию ??? — Илья Геркус (@ilgerkus) June 13, 2021

Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1). У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, а Голландия — с Австрией.