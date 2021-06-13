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Геркус: «Голландия на голову сильнее Украины»

13 июня 2021, 23:59
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Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итог матча Голландия — Украина (3:2).

«Рано де Бур решил замены на удержание счета делать, пришлось понервничать. Но Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс. И да, я за Голландию», — написал Геркус в Twitter.

Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1). У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.

В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, а Голландия — с Австрией.

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