Геркус: «Голландия на голову сильнее Украины»
13 июня 2021, 23:59
Бывший гендиректор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал итог матча Голландия — Украина (3:2).
«Рано де Бур решил замены на удержание счета делать, пришлось понервничать. Но Голландия на голову сильнее Украины, класс есть класс. И да, я за Голландию», — написал Геркус в Twitter.
Голландцы набрали три очка и идут вторыми в группе С. Лидирует Австрия, ранее обыгравшая Македонию (3:1). У македонцев ноль очков и последняя позиция. Столько же у украинцев, которые пока идут третьими.
В следующем туре 17 июня Украина сыграет с Македонией, а Голландия — с Австрией.
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