Геркус: «Из фаворитов лишь Испания и Голландия показали в 1/8 финала хороший футбол. Остальные — страдали»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал, кому симпатизирует на Евро-2024.

— На Евро-2024 за кого болеете?

— С юности симпатизирую сборной Голландии. Всегда нравилось, как она играет. У нее и болельщики забавные. Безбашенные, но неизменно доброжелательные, неунывающие. На любом турнире превращают трибуны в оранжевое море — при этом ни драк, ни особых эксцессов.

— Как вам команда Кумана?

— Без звезд в атаке, но веселая, искрящая. Иногда впадает в ступор, но к плей-офф вроде разыгралась, спокойно прошла Румынию. Из фаворитов на этой стадии лишь Испания и Голландия показали хороший футбол. Остальные — страдали.