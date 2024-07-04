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Сегодня, 09:15

Геркус: «Из фаворитов лишь Испания и Голландия показали в 1/8 финала хороший футбол. Остальные — страдали»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» рассказал, кому симпатизирует на Евро-2024.

— На Евро-2024 за кого болеете?

— С юности симпатизирую сборной Голландии. Всегда нравилось, как она играет. У нее и болельщики забавные. Безбашенные, но неизменно доброжелательные, неунывающие. На любом турнире превращают трибуны в оранжевое море — при этом ни драк, ни особых эксцессов.

— Как вам команда Кумана?

— Без звезд в атаке, но веселая, искрящая. Иногда впадает в ступор, но к плей-офф вроде разыгралась, спокойно прошла Румынию. Из фаворитов на этой стадии лишь Испания и Голландия показали хороший футбол. Остальные — страдали.

Антуан Гризманн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Илья Геркус: «Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Евро-2024
Сборная Нидерландов по футболу
Илья Геркус
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