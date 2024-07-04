Геркус: «Роналду не тянет сборную Португалии вниз»

Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру капитана сборной Португалии Криштиану Роналду на Евро-2024.

— А Криштиану? У вас есть ощущение, что его нынешние минусы уже перевешивают плюсы?

— Нет! Как только не называют сейчас Криштиану. И якорем, и гирей для сборной Португалии... Категорически не согласен! Да, пропала магия. Но даже в 39 он прекрасно готов физически и уж точно не тянет команду вниз. Не понимаю, какие к нему вопросы. Не забивает? Зато сколько моментов создает. Берет на себя исполнение штрафных? Ну а почему нет, если умеет это делать? Роналду — великий! Нужно радоваться, что такой футболист по-прежнему выходит на поле.

— Кто же победит в четвертьфинале?

— Думаю, Франция. Она в целом помощнее. Да и помоложе. Сегодняшняя Португалия — уходящая натура. Поколение Криштиану и Пепе уже на финишной прямой, а те, кто должен прийти им на смену, пока никак не проявляют себя в сборной. Ни Рафаэл Леау, ни Жоау Феликс...

— Это правда.

— А французов критикуют, но не будем забывать, что в 1/8 финала они завалили Бельгию — могучего зверя. Атака у Дешама великолепная. Рано или поздно прорвет.