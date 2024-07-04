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Геркус — о вылете Италии: «Сошли Кьеллини с Бонуччи — и все рассыпалось, замены им нет»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус высказал мнение об игре сборной Италии на Евро-2024.

— Кого из вылетевших вам теперь на турнире будет особенно не хватать?

— Сборной Хорватии во главе с Модричем. Досадно, что не вышли из группы. Италию тоже жалко. Все-таки я с симпатией отношусь к Спаллетти. Классный тренер. Но здесь у него не получилось. Не подобрал к футболистам ключик.

— Массимо Каррера после вылета сказал: «Это самая слабая сборная Италии, которую я когда-либо видел». Согласны?

— Итальянский футбол давно на спаде. Идет необратимый процесс, дальше будет только хуже. Так что Каррера наверняка увидит еще более слабую сборную Италии. Там же сегодня вообще нет игроков с приставкой «супер»! Даже в обороне, где всегда были столпы. Но сошли Кьеллини с Бонуччи — и все рассыпалось, замены им нет.

Антуан Гризманн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Илья Геркус: «Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Джорджо Кьеллини
Леонардо Бонуччи
Евро-2024
Сборная Италии по футболу
Илья Геркус
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