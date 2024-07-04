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Геркус: «Почему грузины в каждом матче носятся, а у звездных англичан ни скорости, ни заряженности?»

Александр Кружков
Обозреватель
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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в интервью «СЭ» оценил игру сборной Англии на Евро-2024.

— Вы сказали, что от Англии ждали большего. Хотя Саутгейт и феерия — антонимы.

— Понятно, от тренера зависит многое. Но и о самих футболистах не стоит забывать. А в клубах эти же игроки выглядят совершенно иначе. Гораздо ярче! Беллингем выигрывает с «Реалом» Лигу чемпионов и приезжает на Евро в статусе самого перспективного молодого дарования планеты. Чуть ли не нового Пеле. И что мы видим?

— Гол Словакии ударом через себя.

— Да, гол замечательный. На 95-й минуте. А до этого момента парень вообще ничего не показал. Как и Кейн. Хотя за «Баварию» наколотил 36 мячей, стал главным снайпером бундеслиги. Фоден, лучший игрок АПЛ минувшего сезона, на Евро тоже не блещет. Так можно долго перечислять... Где страсть? Где кураж? Почему грузины, обладающие скромным составом, в каждом матче носятся, бьются, а у звездных англичан ни скорости, ни заряженности?

— Кто-то называет футбол, в который сегодня играет Англия, «отстойным». Кто-то — «снотворным». Какое слово подберете вы?

— Скучный. С учетом громких имен, собранных там, воображение рисует что-то яркое, интересное, атлетичное, современное. А на выходе...

— Так ведь Саутгейт уже давно приучил к игре на минималках.

— Ну почему? Вспомните чемпионат мира в Катаре. 6:2 с Ираном, 3:0 с Уэльсом, 3:0 с Сенегалом... Два года назад Англия точно скучной не была. Играла лучше, чем сейчас. Я много лет слежу за этой сборной. Нынешняя — самая невыразительная на моей памяти. Несмотря на шикарный подбор исполнителей. Вот такой парадокс.

Антуан Гризманн и&nbsp;Килиан Мбаппе. Илья Геркус: «Мбаппе — очень хороший игрок. Но не суперзвезда. Грубя говоря, это Гризманн номер два»

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Илья Геркус
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