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Сегодня, 10:06

Геркус оценил игру Австрии под руководством Рангника: «Очень цепкая и настырная команда»

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Бывший президент «Локомотива» Илья Геркус в разговоре с «СЭ» прокомментировал победу сборной Франции над Австрией (1:0) в матче первого тура группового этапа Евро-2024.

«Очень неплохо смотрелась австрийская сборная. Цепкая, настырная, хорошо готова физически. Прекрасный прессинг демонстрировали, командное взаимодействие, также много владели мячом. В целом, доставили проблемы сопернику. Уровень мастерства и сопротивления игроков французской сборной не позволил Австрии заработать даже очко, но они оставили очень хорошее впечатление», — сказал Геркус «СЭ».

Следующую встречу Австрия проведет 21 июня против Польши, игра начнется в 19:00 на стадионе «Олимпиаштадион» в Берлине.

Александр Абустин

Евро-2024
Сборная Австрии по футболу
Сборная Франции по футболу
Илья Геркус
Ральф Рангник
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