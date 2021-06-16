Гэри Невилл считает, что в АПЛ неправильно используют ВАР
00:30
Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл доволен тем, как работает ВАР на Евро-2020. По его мнению, эту технологию в чемпионате Англии использовали неправильно.
«Использование ВАР в английской премьер-лиге заставило меня усомниться в нем. Наблюдая за Евро-2020, я понимаю, что мы слишком усложняли, неправильно использовали и думали, что знаем лучше, чем турниры и страны, которые использовали ВАР до нас. При правильном использовании ВАР может работать и не мешать игре!» — написал Невилл в Twitter.
В матче Франция — Германия (1:0), во время которого был написан твит, Карим Бензема забил гол, который был отменен после просмотра повтора ВАР.
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