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Гэри Невилл считает, что в АПЛ неправильно используют ВАР

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Гэри Невилл. Фото Instagram
Гэри Невилл. Фото Instagram
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Экс-капитан «Манчестер Юнайтед» Гэри Невилл доволен тем, как работает ВАР на Евро-2020. По его мнению, эту технологию в чемпионате Англии использовали неправильно.

«Использование ВАР в английской премьер-лиге заставило меня усомниться в нем. Наблюдая за Евро-2020, я понимаю, что мы слишком усложняли, неправильно использовали и думали, что знаем лучше, чем турниры и страны, которые использовали ВАР до нас. При правильном использовании ВАР может работать и не мешать игре!» — написал Невилл в Twitter.

В матче Франция — Германия (1:0), во время которого был написан твит, Карим Бензема забил гол, который был отменен после просмотра повтора ВАР.

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