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Мамардашвили — о матче с Испанией: «Грузия сделает все, чтобы сотворить еще одно чудо»

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Вратарь сборной Грузии Георгий Мамардашвили поделился ожиданиями от матча 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Испании.

Ранее Грузия впервые в своей истории пробилась в плей-офф чемпионата Европы. Для национальной команды это первый опыт участия в турнире.

«Сборная Испании — выдающаяся команда и один из фаворитов турнира, в составе которой есть игроки высокого уровня. Я знаю многих из них и имею опыт игры против них. Мы постараемся провести хороший матч с Испанией и сделаем все, чтобы сотворить еще одно чудо», — приводит слова Мамардашвили Sputnik.

Встреча между национальными командами пройдет на стадионе «Рейн Энерги» в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.

Георгий Мамардашвили
Футбол
Евро-2024
Сборная Грузии по футболу
Сборная Испании по футболу
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