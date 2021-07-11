Георгий Джикия: «Все, что я сказал Черчесову — это личное»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации в сборной России.
— Что можешь сказать сейчас о сборной России?
— По сборной я уже все сказал. Я звонил Станиславу Саламовичу. Все, что я ему сказал — это личное.
— Говорят, что Тедеско может стать тренером сборной. Как относишься к этому?
— Посмотрим. Будет так, как будет. Я рад всем.
— Как относишься к отставке Черчесова?
— Ребят, сегодня у нас идет подготовительный турнир. Я готов говорить сейчас об этом. Если о сборной, то вы знаете, с кем необходимо связаться.
Ранее Станислав Черечесов покинул пост главного тренера сборной России. На Евро-2020 команда не вышла в плей-офф, заняв последнее место в своей группе.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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