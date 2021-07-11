Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации в сборной России.

— Что можешь сказать сейчас о сборной России?

— По сборной я уже все сказал. Я звонил Станиславу Саламовичу. Все, что я ему сказал — это личное.

— Говорят, что Тедеско может стать тренером сборной. Как относишься к этому?

— Посмотрим. Будет так, как будет. Я рад всем.

— Как относишься к отставке Черчесова?

— Ребят, сегодня у нас идет подготовительный турнир. Я готов говорить сейчас об этом. Если о сборной, то вы знаете, с кем необходимо связаться.

Ранее Станислав Черечесов покинул пост главного тренера сборной России. На Евро-2020 команда не вышла в плей-офф, заняв последнее место в своей группе.