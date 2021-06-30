Геннадий Орлов: «Все наши ЗМС деградировали! Кроме Головина. А получают больше венгров»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» рассказал, что не понимает, почему сборная России, провалившаяся на Евро-2020, не может играть так же, как Австрия, Венгрия.

— Почему вы не играете так, как австрийцы, венгры, а получаете не меньше их? А то и больше. Это же профессионализм! Отношение к делу, понимаете? Революция в футболе назрела. Нужно со страшной силой омолаживать нашу сборную. Омолаживать! И менять подход к нашим тренерам. Ужесточить требования к ним — ну и к зарплатной ведомости. Смотреть, сколько игроков при этом специалисте прибавили в своем мастерстве. Почему мы так мало тренируемся? Жонглеры в цирке отрабатывают все до автоматизма. У них есть методика. А футболисты... И не надо все списывать на особенности русского национального характера.

— Это вы о чем?

— Слушаю Дзюбу после Дании и удивляюсь. Зачем же ты списываешь провал на наш менталитет?! Мол, у нас коленки дрожат, мы сразу нервничаем... Парень, тебе такие деньги платят! Паши все 90 минут, работай! Почему наши полузащитники из раза в раз отдают передачи назад и поперек? Уже Гарик Харламов высмеивает сборную... Ну вы чего? Тренеры, ау! Где ваша работа? И зачем вам дают такие контракты? Какую пользу вы тогда приносите нашему футболу?

— Некоторые игроки принесли извинения.

- А что нам от этих извинений? Они просто попросили прощения. Это не то! Вы должны сказать: «Мы плохо сыграли, но мы вам обязательно докажем, что умеем играть в футбол». Таким должен быть ответ, понимаете? Пусть докажут, что они мастера. Им же дали звания ЗМС. И где они? Все деградировали, кроме Головина. За что им вручили звания ЗМС, разве их можно сравнить с советскими мастерами, которые были лидерами! А здесь вы видите лидеров? Кто-то может переломить ход встречи? Ну если вы такие заслуженные, почему никто из европейских клубов вас не зовет?