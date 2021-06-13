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Геннадий Орлов: «Шунину и Семенову вообще нельзя давать никаких шансов»

13 июня 2021, 23:00
Геннадий Орлов. Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
Геннадий Орлов. Фото Евгений Асмолов, ФК «Зенит»
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Комментатор Геннадий Орлов назвал главных виновников поражения сборной России в стартовом матче Евро от команды Бельгии (0:3).

 
12&nbsp;июня. Санкт-Петербург. Бельгия&nbsp;&mdash; Россия&nbsp;&mdash; 3:0. Бельгийцы встали на&nbsp;колено перед началом матча, россияне&nbsp;&mdash; нет.«Перед игрой сборная не встала на колено. Но нас на колени поставила Бельгия...» Монолог Геннадия Орлова

«Думаю, не надо давать Шунину вообще шанса. Ему и Семенову вообще нельзя давать никаких шансов. Есть в сборной ребята, которые сильнее и лучше. Это большая ошибка Черчесова, что он сделал ставку на них в матче с Бельгией. Это тренерская ошибка. Шунин все время запаздывает.

И есть еще наш испанский легионер. Где Черышев был, когда забивали бельгийцы? Человек стоит метрах в 10, недобежал, а это была его зона. Ну надо отыгрывать сзади. И его заменили, потому что ни впереди, ни сзади ничего хорошего не показал. Ошибка Черчесова. Только потом вышел Миранчук. Все-таки Алексей в «Аталанте» делает голевые передачи и даже забивает голы. Черышев сидит в глубоком запасе, у него травмы, не забивает и не делает голевые передачи. По какой логике Черчесов выпустил не Миранчука, а Черышева? Это остается загадкой», — сказал Орлов в видео на своем YouTube-канале.

После крупного поражения от команды Бельгии сборная России без набранных очков располагается на четвертом месте в группе B. Лидеры рейтинга ФИФА бельгийцы занимают первую строчку таблицы (3 очка), на второй и третьей позициях располагаются финны (3) и датчане (0).

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Материалы сюжета: Евро 2020: старт чемпионата Европы, игра Россия — Бельгия 12 июня 2021 и другие матчи