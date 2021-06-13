Генич анонсировал получение аккредитации на Евро-2020
Комментатор Константин Генич сообщил, что в ближайшее время намерен получить аккредитацию на Евро-2020.
«Мой первый матч 18-го июня, к тому времени я уже решу все вопросы с аккредитацией. Я ее получу на законных основаниях, а не на тех, которые выдвигает Азербайджан», — приводит РБК слова Генича.
11 июня стало известно, что Геничу отменили аккредитацию. По его словам, отмена была инициирована со стороны Азербайджана, поскольку комментатор посещал Карабах в 2009 году.
8 июня стало известно, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.
11 июня комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что его не пустили в Баку, где он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария. Журналист провел эфир из Москвы.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://sportrbc.ru/news/60c5357f9a7947455e82b7c5?ruid=uUjlA2CNEKlRw0xZA8ArAg==
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