Генич анонсировал получение аккредитации на Евро-2020

Комментатор Константин Генич сообщил, что в ближайшее время намерен получить аккредитацию на Евро-2020.

«Мой первый матч 18-го июня, к тому времени я уже решу все вопросы с аккредитацией. Я ее получу на законных основаниях, а не на тех, которые выдвигает Азербайджан», — приводит РБК слова Генича.

11 июня стало известно, что Геничу отменили аккредитацию. По его словам, отмена была инициирована со стороны Азербайджана, поскольку комментатор посещал Карабах в 2009 году.

8 июня стало известно, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.

11 июня комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что его не пустили в Баку, где он должен был работать на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария. Журналист провел эфир из Москвы.