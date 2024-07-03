Карадениз об отсутствии России на Евро-2024: «Наказание для мирового футбола»

Бывший полузащитник «Рубина» Гекдениз Карадениз поделился мнением об отсутствии сборной России на Евро-2024.

«Пока российские клубы не участвуют в еврокубках, а сборная России не участвует в чемпионатах Европы и мира, это наказание не только для российского, но и для мирового футбола тоже. На мой взгляд, российский футбол всегда должен быть на мировой арене. Российский футбол обогащает и дополняет мировой футбол», — цитирует Карадениза Sport24.

Сборная России отстранена от участия во всех международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА решением организаций от февраля 2022 года, которое было принято на фоне обострения ситуации на востоке Украины.