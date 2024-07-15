Газзаев о дуэте Ямаля и Уильямса: «Это новая плеяда молодых талантливых футболистов»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» эмоциями от игры футболистов сборной Испании Нико Уильямса и Ламина Ямаля.

Ранее стало известно, что «Барселона» продвигается в переговорах по подписанию Уильямса этим летом. Как сообщает журналист Руди Галетти, 22-летний футболист готов подписать пятилетний контракт с каталонцами и рассчитывает на зарплату в размере от 9 до 10 миллионов евро за сезон.

Ямаль — воспитанник «Барселоны».

«Судя по тому, что пишет пресса про Нико Уильямса, его переход в «Барселону» — это почти решенный вопрос. Если это случится, то, конечно, это будет усиление для «Барселоны». Думаю, что Ямаль и Уильямс — это новая плеяда молодых талантливых футболистов», — сказал Газзаев «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

(Денис Сафронов)