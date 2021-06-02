Газзаев считает стартовый состав в матче с Польшей оптимальным для встречи против Бельгии

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал ничью в контрольном матче со сборной Польши (1:1).

«Впечатление от игры хорошее. Во-первых, порадовала функциональная подготовка. Команда играла в активный футбол, особенно в первом тайме. Продемонстрировали очень хороший прессинг, в том числе после пропущенного гола. Вообще первую половину, несмотря на эту ошибку, провели на высоком уровне, шли в отбор мяча, создавали голевые моменты у ворот соперника. Не хватало только реализации, но это естественно, потому что команда прошла очень затяжной подготовительный сбор к Евро.

Матчи с Польшей и Болгарией входят в программу подготовки сборной к чемпионату Европы. Так что прошедшую игру стоит рассматривать в качестве подготовительной к первому матчу Евро. После второго контрольного матча у сборной будет недельный цикл целенаправленной подготовки к встрече с Бельгией. В матче с Польшей команде не хватало свежести в исполнении технических элементов из-за тяжелых нагрузок на австрийском сборе, отсюда и проблемы с реализацией моментов. Во втором тайме был небольшой сумбур, потому что сделали 6 замен, по возможности дали проявить себя максимальному количеству игроков. Поляки были неплохим спарринг-партнером, но главный экзамен у нас еще впереди", — сказал Газзаев «СЭ».

Также Газзаев оценил состав национальной команды.

«Я считаю стартовый состав с этой встречи оптимальным для первого матча чемпионата Европы. Стоит только рассмотреть изменения тактической схемы под матч против Бельгии, все-таки это одна из сильнейших национальных команд на сегодняшний день», — добавил Газзаев.

Ранее тренерский штаб сборной России назвал список игроков, которые примут участие в матчах чемпионат Европы по футболу. В заявку вошло 26 футболистов. Из расширенного состава из 30 игроков в список не попали четверо — вратарь Андрей Лунев («Зенит»), защитники Роман Евгеньев («Динамо») и Илья Самошников («Рубин»), а также полузащитник Арсен Захарян («Динамо»).

(Сергей Федоров)