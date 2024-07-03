Газзаев считает Нидерланды фаворитом в матче против Турции

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Нидерландов и Турции.

«Я думаю, что в этой паре, без всякого сомнения, шансов больше у Нидерландов. В последней игре с Румынией голландцы показали по-настоящему чемпионскую игру. Поэтому в этой паре я считаю фаворитами голландцев», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Нидерланды — Турция состоится 6 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.

(Денис Сафронов)