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Газзаев — о матче Испания — Германия: «Победитель станет чемпионом Европы»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

«Сейчас в четвертьфинале встретятся две очень яркие команды. Наверное, этот матч можно назвать скрытым финалом, потому что на этом чемпионате Европы лучшие команды — это, безусловно, сборные Испании и Германии. Поэтому это будет очень интересная игра. Мне кажется, что победитель этого матча станет чемпионом Европы», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/4 финала Испания — Германия состоится 5 июля в Штутгарте и начнется в 19.00 мск.

(Денис Сафронов)

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Валерий Газзаев
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