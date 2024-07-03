Газзаев — о матче Испания — Германия: «Победитель станет чемпионом Европы»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между Испанией и Германией.

«Сейчас в четвертьфинале встретятся две очень яркие команды. Наверное, этот матч можно назвать скрытым финалом, потому что на этом чемпионате Европы лучшие команды — это, безусловно, сборные Испании и Германии. Поэтому это будет очень интересная игра. Мне кажется, что победитель этого матча станет чемпионом Европы», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/4 финала Испания — Германия состоится 5 июля в Штутгарте и начнется в 19.00 мск.

(Денис Сафронов)