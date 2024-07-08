Газзаев — о матче Англия — Нидерланды: «Обе сборные будут играть на пределе своих возможностей»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от полуфинала чемпионата Европы между Англией и Нидерландами.

«Думаю, что тактика команд будет строиться с учетом соперника. Сегодня сложно говорить, кто из игроков выйдет на поле. В этом матче очень многое решается, так как победа дает шанс пройти в финал. Посмотрим. Может, кто-то построит игру исключительно от обороны, а кто-то покажет активные действия в атаке. Но то, что обе сборные будут на пределе своих возможностей, тут двух мнений быть не может», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/2 финала Евро-2024 Нидерланды — Англия пройдет в среду, 10 июля, в Дортмунде и начнется в 22.00 мск.

Денис Сафронов