Газзаев: «Хвича является безусловным лидером сборной Грузии»

Бывший главный тренер сборной России и ЦСКА Валерий Газзаев оценил выступление нападающего сборной Грузии Хвичи Кварацхелии на Евро-2024.

«В каждой команде есть лидер. Мы видим, что сборная Франции с Мбаппе и без него — это две разные команды. Конечно, Хвича является безусловным лидером сборной Грузии. Это очевидно. Лидеры дают результат и своим авторитетом создают внутри коллектива победную ауру. Думаю, что Хвича — как раз такой человек, — сказал Газзаев.

В 1/8 финала Грузия сыграет с Испанией. Матч состоится 30 июня в Кельне и начнется в 22:00 по московскому времени.