Газзаев оценил работу Слуцкого комментатором на Евро-2020
Бывший главный тренер сборной России Валерий Газзаев оценил комментаторскую работу Леонида Слуцкого на матче Евро-2020 Турция — Италия.
— Всем очень понравилась комментаторская работа Леонида Слуцкого на матче Турция — Италия. А вы не хотели прокомментировать игру чемпионата Европы?
— Вы знаете, у меня очень много работы в Государственной думе. Некогда комментировать. Очень важно, чтобы такие специалисты, как Слуцкий разбирали игры, подмечали нюансы, тонкие вещи. Он все понимает изнутри. Я в свою очередь за всем слежу, но не всегда хватает времени.
Напомним, что 11 июня главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий работал комментатором на матче открытия чемпионата Европы-2020 Турция — Италия (0:3).
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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