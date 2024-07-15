Газзаев назвал заслуженной победу сборной Испании на Евро-2024

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился с «СЭ» эмоциями от победы сборной Испании над Англией (2:1) в финале чемпионата Европы-2024.

«Впечатления от финала — самые наилучшие. Испания показывала самую современную игру, мне кажется, что сейчас это одна из лучших сборных в мире. Испанцы выиграли все матчи на турнире, показывая свой стиль и философию. Мы видим, что со всеми соперниками эта команда играет активно и только в атаку. Это заслуженная победа Испании. Она заслуженно стала чемпионом Европы», — сказал Газзаев «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

(Денис Сафронов)