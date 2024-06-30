Газзаев: «Испания — самая сильная команда на Евро, показывает очень классную игру»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев назвал главного фаворита Евро-2024.

«На мой взгляд Испания — самая сильная команда на Евро-2024. Коллектив показывает и фантастический результат, и очень классную игру. Конечно, сборную Грузии ждет сложный матч, но грузины уже показали высокий уровень игры и продемонстрировали тактическую зрелость», — приводит слова Газзаева Metaratinngs.

Также специалист подчеркнул, что для сборной Грузии выход из группы уже является отличным результатом.

«Шлю мои поздравления коллегам», — добавил Газзаев.