Газзаев: «В матче Англия — Швейцария поставлю на англичан»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Евро-2024 между сборными Англии и Швейцарии.

«Швейцария показывает очень хорошие результаты и уровень футбола. Что касается Англии, то от нее на каждом чемпионате мира и Европы ждут самые высокие места. В составе этой сборной всегда очень хорошие футболисты. Поэтому по сегодняшнему состоянию очень сложно определить, кто добьется результата, но давайте в этом матче я поставлю на Англию», — сказал Газзаев «СЭ».

Матч 1/4 финала Евро-2024 Англия — Швейцария пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19.00 мск.

(Денис Сафронов)