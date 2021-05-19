«Газпром» стал спонсором чемпионата Европы-2020 по футболу

«Газпром» заключил новое спонсорское соглашение с УЕФА, сообщается на официальном сайте союза.

Соглашение рассчитано до 2024 года и предполагает спонсорство двух чемпионатов Европы, в том числе Евро-2020, и Лиги наций. Также российская компания продолжит спонсирование Лиги чемпионов.

Помимо Лиги чемпионов, обновленное соглашение «Газпрома» также будет включать в себя спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финалы Лиги чемпионов по футзалу и финалы Молодежной лиги УЕФА с 2021 по 2024 год.