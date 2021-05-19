«Газпром» стал спонсором чемпионата Европы-2020 по футболу
«Газпром» заключил новое спонсорское соглашение с УЕФА, сообщается на официальном сайте союза.
Соглашение рассчитано до 2024 года и предполагает спонсорство двух чемпионатов Европы, в том числе Евро-2020, и Лиги наций. Также российская компания продолжит спонсирование Лиги чемпионов.
Помимо Лиги чемпионов, обновленное соглашение «Газпрома» также будет включать в себя спонсорские права на Суперкубок УЕФА, финалы Лиги чемпионов по футзалу и финалы Молодежной лиги УЕФА с 2021 по 2024 год.
«На протяжении многих лет «Газпром» является надежным партнером УЕФА и активным членом международного футбольного сообщества. Поддерживая Евро и другие соревнования под эгидой УЕФА, мы надеемся, что сможем помочь успешно провести эти турниры в такое непростое время», — приводит слова председателя правления «Газпрома» Алексея Миллера сайт УЕФА.
Дополнительная информация:
https://www.uefa.com/insideuefa/about-uefa/news/0269-124ffe0cee51-2308c1da4764-1000--gazprom-partners-with-uefa-national-team-football-and-renews-ue/
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