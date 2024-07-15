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Сегодня, 18:09

Газизов заявил, что махачкалинское «Динамо» может себе позволить игроков с Евро-2024

Алина Савинова
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов поделился мнением о прошедшем чемпионате Европы по футболу.

«Футбол на Евро был очень хорошего качества, красивая игра, финал шикарный — что еще надо? За кого болел? Не буду говорить. Скажу, что игра понравилась и победил не рациональный, а красивый футбол. Лучший игрок турнира? Тот, кого и признали — Родри, но могли выбрать и Ольмо», — приводит «РБ Спорт» слова Газизова.

Также он ответил, может ли «Динамо» позволить себе приобрести игроков, выступавших на Евро.

«Все игроки сборных известны, их представлять не надо. Они давно на виду у ведущих скаутских агентств. Мы, наверное, можем себе кого-то позволить», — добавил гендиректор.

Чемпионат Европы прошел с 14 июня по 14 июля в Германии. В финале турнира сборная Испании победила Англию (2:1) и в четвертый раз в истории завоевала трофей.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Евро-2024
Шамиль Газизов
Чемпионат Европы по футболу
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