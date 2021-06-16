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Газизов оценил игру Дивеева в матче Евро-2020 против Финляндии

22:37
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов остался доволен игрой защитника Игоря Дивеева в матче Евро-2020 против Финляндии (1:0).

«Мне кажется, Дивеев достойно сыграл, но самое главное, что команда выиграла. Игорь был в стартовом составе, отыграл от звонка до звонка. Мы за него очень рады, и для клуба «Уфа» это важно — двигаемся правильно, работаем в правильном направлении. Думаю, он будет примером многим нашим мальчишкам.

Я был на игре, накал был серьезным. Впереди матч с Данией, самое важное сейчас выходить из группы", — цитирует Газизова ТАСС.

Сборная России набрала первые три очка на турнире. У финнов также осталось три очка. Лидирует в группе все еще Бельгия, у которой три очка и игра в запасе с Данией.

В заключительном матче группового этапа сборная России сыграет против датчан. Встреча пройдет 21 июня в Копенгагене.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/11670961

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