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Сегодня, 03:40

Гави будет поддерживать сборную Испании в матче против Англии на Евро-2024

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте сообщил, что Гави, который пропускает чемпионат Европы-2024 из-за травмы, прибудет в расположение команды и будет поддерживать в финальном матче против сборной Англии.

Также тренер поблагодарил травмированных игроков Педри и Айосе Переса.

«Я хочу поблагодарить за отличную работу двух игроков: Педри, который, к сожалению, получил травму, и Айозе Переса, у которого были проблемы в первой игре и который очень много работал. К сожалению, они не смогут сыграть завтра. Гави приедет, чтобы поддержать нас, он будет нашим 27-м игроком», — приводит слова де ла Фуэнте официальный сайт УЕФА.

14 июля Испания сыграет против сборной Англии в финале Евро-2024. Матч начнется в 22.00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Луис де ла Фуэнте
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
Педри (Барселона)
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