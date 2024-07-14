Кейн: «Я готов поменять все, что сделал в своей карьере, на победу на Евро»

Форвард сборной Англии Гарри Кейн заявил, что готов поменять все, что он сделал в своей карьере, на победу на чемпионате Европы.

«Не секрет, что я не выиграл ни одного командного трофея, и с каждым годом у меня появляется все больше мотивации это изменить. У меня есть шанс выиграть один из самых больших трофеев и войти в историю вместе со своей страной. Без сомнения, я готов поменять все, что сделал в своей карьере, на особенный вечер и победу на Евро», — приводит слова Кейна Sky Sports.

В финале Евро-2024 Англия сыграет с Испанией. Матч пройдет 14 июля в Берлине и начнется в 22.00 мск.