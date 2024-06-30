Кейн: «Я хочу забивать голы, которые позволят Англии пройти в следующий раунд»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал предстоящий матч со Словакией в 1/8 финала Евро-2024.

«В процессе турнира, естественно, ты становишься сильнее, когда проводишь больше игр. Многие из нас достигают своего пика в плей-офф, и это то, что мы видели на предыдущих турнирах. Я хочу забивать голы, которые позволят нам пройти в следующий раунд, но если я не забью, а мы пройдем, я не буду жаловаться.

У Словакии отличные игроки. Они любят прессинговать и создавать трудности сопернику, а затем пасовать и контролировать игру через опорную зону. Мы способны добиться нужного результата, но мы знаем, что для этого нам придется быть на высоте», — приводит слова Кейна УЕФА.

Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.