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Кейн: «Была усталость, но мы заслужили победу с такой концовкой»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал победу над Нидерландами (2:1) в матче 1/2 финала Евро-2024.

«Победный гол Уоткинса? Это было незаурядным завершением. Была усталость, но мы заслужили победу с такой концовкой. Финал? Испания будет невероятно тяжела — очень сложная игра. Еще одна из тех, что войдут в историю», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Олли Уоткинс празднует свой гол в&nbsp;ворота сборной Нидерландов. Характер и спорный пенальти — Англия снова в финале Евро. Команда Саутгейта наконец-то показала крутой футбол
Источник: Сайт УЕФА
Гарри Кейн
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
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