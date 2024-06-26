Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 01:57

Кейн: «Перед турниром ставилась цель быть наверху в группе, что у сборной Англии и получилось»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гарри Кейн.
Фото Reuters

Капитан сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал ничью со Словенией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Перед началом турнира ставилась цель быть наверху в группе, что у нас и получилось. Тяжелая была сегодня игра. Мы были гораздо более активны, лучше контролировали мяч, однако не могли выполнить последний пас или завершающий удар. Теперь все игры будут трудными.

Ребята вышли на замену очень хорошо. Они сохранили темп игры, переведя ее в другое измерение, — это то, что нам нужно. А нужно нам, чтобы каждый игрок вносил вклад всякий раз, как только получает свои минуты на поле. Они и делают так все это время», — цитирует пресс-служба УЕФА Кейна.

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.

 
Джуд Беллингем в&nbsp;матче против Словении. Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места
Гарри Кейн
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
0
Читайте также
В Германии произошло столкновение сербских фанатов с полицией
Хорватия упустила победу над Италией на Евро-2024 после замены Модрича
Момент удара ВСУ по пляжу в Севастополе сняли камеры видеонаблюдения
Слезы Боба, флаг Флах РФ на трибунах и игнор русских в статье ИИХФ. Что произошло после победы «Флориды» в Кубке Стэнли-2024
Суд в Дагестане арестовал на 10 суток экс-главу Сергокалинского района
Машина рухнула с парковки торгового центра «Галерея» в Краснодаре
Популярное видео
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, групповой турнир: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Расклады Евро: ждем топ-битву Англия — Нидерланды в 1/8 финала? Помешать может Грузия
Тадич: «Сборная Сербии очень расстроена, что не вышла в 1/8 финала»
Что должно произойти, чтобы в 1/8 финала не встретились Англия и Нидерланды
Андерсен: «Теперь вся сборная Дании по-настоящему счастлива»
Первый гол Мбаппе на Евро, сенсация от Австрии и духота в группе С. Каким было 25 июня на Евро
Англия — Словения: видеообзор матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тадич: «Сборная Сербии очень расстроена, что не вышла в 1/8 финала»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости