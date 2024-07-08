Невилл: «Англия не сыграла в полную силу, но Евро, похоже, движется в этом направлении»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл поделился мнением об игре национальной команды перед полуфиналом Евро-2024 против Нидерландов.

«Мы не сыграли в полную силу, но турнир, похоже, движется в этом направлении. Испания показала фантастический футбол, но другие команды были не слишком впечатляющими, но прошли дальше. Нидерланды и Франция, фавориты турнира, не были в лучшей форме. Это хороший знак для команды, вам нужно пройти через сложные матчи, но вы не можете полагаться на это все время. Мне кажется, что в конце концов вы попадётесь, если не повысите уровень своей игры.

В субботу мы определенно сделали шаг вперед с точки зрения баланса, это был прогресс, теперь нам предстоит сыграть с Нидерландами в среду, и нам придется выступить еще лучше, потому что у них есть серьезные игроки», — приводит слова Невилла Sky Sports.

Сборная Англии в 1/8 финала обыграла в дополнительное время Словакию (2:1), а в четвертьфинале по пенальти переиграла Швейцарию (1:1, 5:3).

Матч Нидерланды — Англия пройдет 10 июля в Дортмунде и начнется в 22:00 мск.