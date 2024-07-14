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Саутгейт: «Если Англия не будет бояться проиграть в финале, это даст нам больше шансов на победу»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал о том, как предыдущие поражения в финалах Евро повлияли на его мировоззрение.

«Для меня те тяжелые ночи [после поражений в финале Евро-1996 и Евро-2020] стали уроком, чьл футбол очень быстро меняется, а разница между победой и поражением так мала. Это дало мне больше возможностей в жизни, потому что есть вещи, которые больше, чем футбол. У меня нет страха перед финалом Евро-2024 и перед тем, что может произойти, потому что я прошел через все. Я хочу, чтобы игроки чувствовали это бесстрашие, и чтобы они были лучшими версиями самих себя. Если мы не будем бояться проиграть, это даст нам больше шансов на победу», — приводит слова Саутгейта сайт УЕФА.

Финал Евро-2024 между сборными Англии и Испании пройдет в воскресенье, 14 июля, на Олимпийском стадионе в Берлине. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Гарет Саутгейт
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