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Саутгейт: «Люк Шоу не сможет выйти в старте на матч со Словакией»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, кто не сможет принять участие в матче со Словакией в 1/8 финала чемпионата Европы-2024.

«Люк Шоу не сможет выйти в старте, но мы поговорим с медиками и посмотрим, сможет ли он сыграть свою роль, выйдя на замену. Все остальные в порядке. Все знают, что плей-офф опасен, любой может выбить тебя из турнира, и игры будут складываться по-разному.

У нас было несколько дней рождения, а у Фила Фодена произошло пополнение в семье. Игроки с удовольствием провели время вместе. У них был свободный день, чтобы не думать о футболе, что очень важно на турнире. Они играли в гольф, делали все, что хотели. Науки в этом нет, но нужно напоминать себе, что главное — это удовольствие», — приводит слова Саутгейта сайт УЕФА.

Сборные Англии и Словакии сыграют 30 июня в Гельзенкирхене (Германия). Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Словакии по футболу
Гарет Саутгейт
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