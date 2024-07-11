Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 08:21

Саутгейт: «С Испанией будет невероятно сложная игра. Это лучшая команда Евро»

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход команды в финал Евро-2024.

«Именно за этим мы и приехали. С Испанией будет невероятно сложная игра. Мы встретимся с лучшей командой Евро на данный момент. Но Англия все еще здесь — мы боремся, после действительно хорошего матча. Я очень рад за всех», — приводит слова Саутгейта сайт УЕФА.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.

Олли Уоткинс и&nbsp;Харри Кейн. Евро получил лучший финал: самая яркая сборная турнира против раскрепостившейся Англии!

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Испании по футболу
Гарет Саутгейт
0
Читайте также
ISU хочет создать видеоигру о фигурном катании
Саутгейт получит рыцарское звание в случае победы Англии на Евро
Силы ПВО уничтожили за ночь пять беспилотников ВСУ над четырьмя регионами РФ
«В руководстве есть какие-то проблемы. Нельзя так работать». Руслан Пименов — о провале «Локомотива» на трансферном рынке, Глушенкове, Дзюбе и статусе «середняка»
На Вашингтонском саммите НАТО обнародовали итоговую декларацию. Главное
Сборная Англии обыграла Нидерланды и вышла в финал Евро-2024
Популярное видео
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Финал Евро-2024 Испания — Англия: основные материалы о решающей игре
Евро получил лучший финал: самая яркая сборная турнира против раскрепостившейся Англии!
Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро-2024
Колосков: «Игра сборной Испании — это сказка»
Сесар Навас: «Нынешняя сборная Испании обыграет поколение 2008-2012 годов»
Куман: «Эта сборная Нидерландов способна на большее»
Саутгейт стал третьим тренером с двумя подряд финалами Евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карл III поздравил Англию с выходом в финал Евро-2024

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости