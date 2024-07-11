Саутгейт: «С Испанией будет невероятно сложная игра. Это лучшая команда Евро»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал выход команды в финал Евро-2024.

«Именно за этим мы и приехали. С Испанией будет невероятно сложная игра. Мы встретимся с лучшей командой Евро на данный момент. Но Англия все еще здесь — мы боремся, после действительно хорошего матча. Я очень рад за всех», — приводит слова Саутгейта сайт УЕФА.

В финале Евро-2024 сборная Англии сыграет против команды Испании. Матч пройдет 14 июля на «Олимпийском» стадионе в Берлине.