Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 07:19

Саутгейт: «Английские СМИ сливают тактику, когда мы пытаемся выиграть турнир»

Саутгейт раскритиковал английские СМИ за сливы информации о тактике сборной на Евро
Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт недоволен сливом в английские СМИ информации о тактике национальной команды.

«Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы ушли с тренировочного поля. Они оправдывают это, говоря, что получили информацию изнутри лагеря, и, возможно, так оно и есть, но как это поможет команде? Как поможет команде то, что мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать?» — приводит слова Саутгейта TalkSPORT.

Сборная Англии празднует выход в&nbsp;полуфинал Евро-2024 после победы над Швейцарией (1:1, пенальти 5:3). Англия никогда не играла финалы Евро и ЧМ за пределами своей страны. Саутгейт гробит футбол, но он — в шаге от истории

В 1/4 финала сборная Англии обыграла Швейцарию (1:1, пенальти — 5:3). В полуфинале команда Саутгейта сыграет с Нидерландами. Встреча пройдет 10 июля и начнется в 22.00 мск.

Источник: TalkSPORT
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
7
4
Читайте также
Украинка Магучих побила мировой рекорд в прыжках в высоту
Шахматист Зиаур Рахман умер во время матча чемпионата Бангладеш
Сестра Ким Чен Ына резко раскритиковала президента Южной Кореи
«На Евро-2024 мы бы точно не затерялись». Дмитрий Сычев — об уровне сборной России, Сафонове и следующем трансфере в Европу из РПЛ
Корветы ТОФ «Резкий» и «Громкий» вышли в море для выполнения задач в водах АТР
Премьер-министр Британии заявил о планах освободить 40 тыс. заключенных
Популярное видео
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Евро 2024: где смотреть трансляции матчей 1/2 финала — расписание и какие каналы в России покажут
Невилл: «Англия не сыграла в полную силу, но Евро, похоже, движется в этом направлении»
Гризманн может начать игру с Испанией в запасе
Рио Фердинанд назвал Букайо Сака самым важным игроком сборной Англии
Начо — о матче с Францией: «На этом Евро они показывают более оборонительную игру»
Начо — о выходе Испании в полуфинал Евро: «Целью было пройти как можно дальше»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Невилл: «Англия не сыграла в полную силу, но Евро, похоже, движется в этом направлении»

Евро 2024: где смотреть трансляции матчей 1/2 финала — расписание и какие каналы в России покажут

Гид по ЕВРО

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости