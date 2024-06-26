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Саутгейт: «Сборная Англии не воспользовалась своими моментами, но сохраняла надежность в обороне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал ничью со Словенией (0:0) в матче 3-го тура группового турнира Евро-2024.

«Я подумал, что мы стали значительно лучше обращаться с мячом. Думаю, вышедшие на замену ребята оказали хорошее влияние на ход игры. Ничейный результат сохранился, и в конечном итоге это означает, что мы стали победителями группы.

Во втором тайме болельщики команды были исключительно хороши. А это имеет значение. Очень горжусь игроками. Они в очень сложной обстановке сохранили самообладание. Справились исключительно хорошо. Мы полностью контролировали второй тайм, создали пару по-настоящему хороших моментов, которыми, к сожалению, не воспользовались, но сохраняли надежность в обороне. Очень доволен достигнутым. Конечно же, нам хотелось этого: пара голов – все отправляются по домам счастливыми. Довольны победой в группе», – цитирует пресс-служба УЕФА Саутгейта.

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C. Словения с 3 очками стала третьей и тоже гарантировала себе место в 1/8 финала.

 
Джуд Беллингем в&nbsp;матче против Словении. Сборная Англии подарила новое незабываемое шоу. Великие 0:0 со Словенией дарят выход в плей-офф с первого места
Источник: https://ru.uefa.com/euro2024/match/2036189--england-vs-slovenia/
Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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