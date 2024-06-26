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Сегодня, 08:59

Английские фанаты бросали стаканчики в Саутгейта: «Я понимаю это»

Руслан Минаев
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Гарет Саутгейт.
Фото Reuters

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал поведение английских фанатов в матче со Словенией (0:0) на Евро-2024.

Болельщики свистели и кидали в тренера пластиковые стаканчики после игры.

«Я это понимаю. Не собираюсь уходить от этого. Самое главное — мы остаемся командой. Я понимаю настроения против меня. Вокруг команды создается необычная среда», — цитирует тренера Daily Mail.

Сборная Англии набрала 5 очков и заняла первое место в группе C.

Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Гарет Саутгейт
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