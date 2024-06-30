Саутгейт — о победе над Грузией: «Горжусь игроками и характером, который продемонстрировала команда»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча против Грузии (2:1 д. в.) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я очень горжусь игроками и характером, который продемонстрировали ребята. Все, кого мы задействовали в игре, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть препятствия. Все они помогали друг другу, и сегодня это имело значение.

Мы знаем, что в игре нам нужно было лучше обращаться с мячом, мы не могли найти правильные решения в первом тайме. Во втором тайме у нас выходило лучше», — приводит слова Саутгейта BBC.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.