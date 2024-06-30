Футбол
Евро
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
Чемпионат Европы

Сегодня, 23:10

Саутгейт — о победе над Грузией: «Горжусь игроками и характером, который продемонстрировала команда»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Джордан Пикфорд и Гарет Саутгейт.
Фото AFP

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матча против Грузии (2:1 д. в.) в 1/8 финала Евро-2024.

«Я очень горжусь игроками и характером, который продемонстрировали ребята. Все, кого мы задействовали в игре, сыграли свою роль и помогли нам преодолеть препятствия. Все они помогали друг другу, и сегодня это имело значение.

Мы знаем, что в игре нам нужно было лучше обращаться с мячом, мы не могли найти правильные решения в первом тайме. Во втором тайме у нас выходило лучше», — приводит слова Саутгейта BBC.

В четвертьфинале Англия сыграет со Швейцарией. Матч пройдет 6 июля в Дюссельдорфе и начнется в 19:00 мск.

Футбол
Евро-2024
Сборная Англии по футболу
Сборная Грузии по футболу
Гарет Саутгейт
22
13
Читайте также
Вратарь «Флориды» Бобровский вышел с флагом России на чемпионском параде
Самая сексуальная спортсменка мира Алиса Шмидт раскрыла свои отношения
Джилл Байден призвала не судить о достижениях ее супруга по неудачным дебатам
«Монреаль» утащит Демидова, «Торонто» - вратаря «Ак Барса», а в Казань едет канадский чемпион? Главные трансферные новости КХЛ на 29 июня
Депутат бундестага назвал доказательства причастности США к атаке на СП неоспоримыми
Sky News заявил об обреченности авантюры Макрона с досрочными выборами
Популярное видео
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Евро 2024, плей-офф: главные материалы — расписание и обзоры матчей
Сборная Испании обыграла Грузию и вышла в четвертьфинал Евро-2024
Испания разгромила Грузию. Онлайн-трансляция матча 1/8 финала Евро
Райс назвал «лысым мудаком» главного тренера сборной Словакии после матча на Евро-2024
Испания — Грузия: Ольмо забил четвертый гол испанцев
Испания — Грузия: Нико Уильямс увеличил преимущество испанцев
Англия — Словакия: видеообзор матча Евро-2024
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Испания — Грузия: Фабиан Руис вывел испанцев вперед

Сборная Испании повторила рекорд России по ударам в первом тайме на Евро

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости