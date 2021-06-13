Гарет Саутгейт: «Хорватия играла практически без мяча»
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матчи группового этапа чемпионата Европы против Хорватии (1:0).
«Я доволен игрой команды. Самое важное, что мы добились победы. Очень хорошо, что начали турнир с победы.
Конечно, чувствовалось напряжение перед стартом. К тому же играть пришлось в жаркую погоду. Но футболисты справились.
Хорватия играла практически без мяча. Это сильный соперник, которого мы внимательно изучали. Поэтому я и доволен тем, как мы справились с ними на поле.
Все понимали, что в случае неудачи, нас ждет много критики. Так что эта победа снимет некоторый груз ожиданий с игроков», — цитирует тренера BBC.
Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в Глазго.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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