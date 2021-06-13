Гарет Саутгейт: «Хорватия играла практически без мяча»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвел итоги матчи группового этапа чемпионата Европы против Хорватии (1:0).

«Я доволен игрой команды. Самое важное, что мы добились победы. Очень хорошо, что начали турнир с победы.

Конечно, чувствовалось напряжение перед стартом. К тому же играть пришлось в жаркую погоду. Но футболисты справились.

Хорватия играла практически без мяча. Это сильный соперник, которого мы внимательно изучали. Поэтому я и доволен тем, как мы справились с ними на поле.

Все понимали, что в случае неудачи, нас ждет много критики. Так что эта победа снимет некоторый груз ожиданий с игроков», — цитирует тренера BBC.

Сборная Англии набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D. В этой группе также выступают команды Шотландии и Чехии, которые проведут свой матч 14 июня в Глазго.