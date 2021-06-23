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Гамшик назвал «Газпром Арену» одним из самых красивых стадионов в его жизни

09:58
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Полузащитник и капитан сборной Словакии Марек Гамшик рассказал, что ему понравилась «Газпром Арена».

«Стадион в Санкт-Петербурге — один из самых красивых среди тех, что я видел в жизни. Впрочем, в Севилье, где мы сыграем с Испанией, тоже неплохая арена», — приводит официальный сайт УЕФА слова Гамшика.

Сборная Словакии провела два матча в Санкт-Петербурге в рамках Евро-2020. В первом туре словаки обыграли Польшу (2:1), во втором туре команда уступила Швеции (0:1).

Сегодня, 23 июня состоится матч Словакия — Испания. Начало встречи — в 19.00 (мск).

Дополнительная информация:

https://www.uefa.com/uefaeuro-2020/match/2024473--slovakia-vs-spain/

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Иван Торопцев все материалы автора
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