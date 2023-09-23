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Галямин считает, что Адиев после работы в сборной Казахстана возглавит клуб РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Эспаньола» и экс-директор академии павлодарского «Иртыша» Дмитрий Галямин считает, что главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев возглавит клуб РПЛ.

«Вряд ли только благодаря Адиеву сборная Казахстана так хорошо выступает, но, безусловно, его заслуга в этом значительная. Не удивлюсь, если после такой работы мы увидим его в одном из клубов Российской премьер-лиги. Но не в топом клубе. Трудно сказать, будет ли это середняк или команда, которая борется за выживание. Но точно высшая лига», — приводит слова Галямина Legalbet.kz.

Россиянин Адиев возглавляет сборную Казахстана с 27 апреля 2022 года.

Сборная Казахстана занимает четвертое место в таблице группы H отборочного турнира Евро-2024 с 12 очками. Столько же очков у Финляндии, которая опережает казахстанцев по дополнительным показателям и идет на третьей строчке.

Лидером группы H является Дания с 13 очками. Словения также набрала 13 очков, но уступает по дополнительным показателям и занимает второе место.

Источник: https://legalbet.kz/news/galyamin-zayavil-chto-adiev-posle-raboti-v-sbornoj/
Дмитрий Галямин
Магомед Адиев
Футбол
Сборная Казахстана по футболу
Чемпионат Европы по футболу
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