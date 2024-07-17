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Сегодня, 08:08

Галоян оценил игру Армении на Евро-2024

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Акрона» Артур Галоян высказался о сборной Армении, за которую дебютировал в 2022 году.

— Смотря на успехи Грузии на Евро-2024, не проскакивала мысль, что сборная Армении не слабее и могла бы тоже пошуметь на чемпионате Европы?

— Проскакивала, да. Сборная Грузии хорошо играла на кураже. И Армения могла бы быть на их месте. И даже могу представить, что Армения могла бы выйти из группы. Почему нет? Нужно всегда верить в свою сборную.

— Чего не хватило Армении для попадания на Евро-2024?

— Точно не могу сказать. Команда всегда хорошо начинает отборочные стадии, но под конец чего-то не хватает. Тяжело объяснить. Возможно, это связано тем, что команда еще молодая. Может, не хватило зрелости. Но точного ответа нет, — цитирует Галояна «РБ Спорт».

Чемпионат Европы по футболу 2024 году проходил в Германии. Победителем турнира стала сборная Испании.

Источник: РБ Спорт
Евро-2024
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