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Гаджиев считает, что сборной России придется сложно в матче с Данией

11:53

Экс-тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждет от матча национальной команды со сборной Дании.

«В матче с Бельгией Дания довольно долго вела в счете, и в конечном итоге все определило индивидуальное мастерство вышедших на замену бельгийских футболистов, являющихся игроками европейского класса. У России, например, таких исполнителей нет. Поэтому можно сказать, что Дания сумела пережить историю с Эриксеном. Возможно, она стала для них дополнительной встряской. Он ведь недавно приходил к команде на тренировку. И, как поется в нашей песне, «надо играть за себя и того парня». Датчане это понимают, поэтому нам будет крайне сложно», — цитирует Гаджиева «Известия».

Встреча России и Дании пройдет в Копенгагене на стадионе «Паркен Арена» и начнется в 22:00 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://iz.ru/1181537/aleksei-fomin/datskii-sad-pochemu-sbornaia-rossii-dolzhna-vyiti-iz-gruppy-na-evro

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