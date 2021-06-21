Гаджиев считает, что сборной России придется сложно в матче с Данией

Экс-тренер сборных СССР, СНГ и России Гаджи Гаджиев рассказал, чего ждет от матча национальной команды со сборной Дании.

«В матче с Бельгией Дания довольно долго вела в счете, и в конечном итоге все определило индивидуальное мастерство вышедших на замену бельгийских футболистов, являющихся игроками европейского класса. У России, например, таких исполнителей нет. Поэтому можно сказать, что Дания сумела пережить историю с Эриксеном. Возможно, она стала для них дополнительной встряской. Он ведь недавно приходил к команде на тренировку. И, как поется в нашей песне, «надо играть за себя и того парня». Датчане это понимают, поэтому нам будет крайне сложно», — цитирует Гаджиева «Известия».