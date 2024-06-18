Гаджиев: «Потенциал сборной Англии выше, чем-то, что показывает команда»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев прокомментировал критику в адрес главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта после победы над Сербией (1:0) в первом матче на Евро-2024.

«Саутгейту и на прошлом чемпионате Европы доставалось, если мне память не изменяет. Его критикуют, потому что считают, что уровень отдельных игроков выше, чем тот, который показывает команда.

Потенциал сборной Англии выше, чем-то, что показывает команда. Задача тренера в чем заключается? Чтобы команда играла на уровне своих возможностей. Я могу согласиться с критикой экспертов, которые считают, что англичане могут и должны играть лучше. Но с двумя оговорками. Первое — примерно то же самое было и на прошлом чемпионате Европы. И в оправдание могу сказать: очень часто на мировых и европейских форумах команды, которые не очень хорошо начинали, потом достигали высокого результата. Или чемпионат выигрывали, или до финала доходили», — цитирует «РБ Спорт» Гаджиева.