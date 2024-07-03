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Сегодня, 13:01

Габулов: «Отчасти чемпионат Европы посвящен голкиперам — практически нет явных ляпов»

Зарина Халимхонова
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Бывший вратарь сборной России Владимир Габулов в разговоре с «СЭ» поделился мнением об игре голкиперов на Евро-2024.

«На Евро-2024 вратари очень ярко себя проявляют. Практически нет явных ляпов. Отчасти этот чемпионат посвящен голкиперам. Гюнок, Мамардашвили, Доннарумма и не только они обладают высоким уровнем мастерства. Вратари играют в больших клубах и давно себя зарекомендовали как отличные голкиперы. Чемпионат Европы — только лишнее подтверждение этому», — сказал Габулов «СЭ».

Четвертьфиналы Евро пройдут 5 и 6 июля. В пятницу Германия сыграет с Испанией в Штутгарте (начало в 19.00 мск), а Португалия и Франция встретятся в Гамбурге (22.00). 6 июля сначала пройдет игра Англия — Швейцария в Дюссельдорфе (19.00), а затем Нидерланды — Турция в Берлине (22.00).

Владимир Габулов
Футбол
Евро-2024
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